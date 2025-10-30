Польша отказалась открывать пункты пропуска на границе с Беларусью
- 30.10.2025, 15:48
- 1,052
Глава МВД Польши сообщил об изменении планов.
Открытие двух пунктов пропуска на польско-белорусской границе отложено на несколько недель, заявил в эфире «Польского радио» министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский. Предварительно, это произойдет в середине ноября.
На днях премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал открытие двух погранпереходов с Беларусью в Подляском воеводстве.
— Вероятно, мы бы сделали это гораздо раньше, если бы не тот факт, что одновременно свои переходы с Беларусью закрывает Литва, к сожалению, — сказал министр.
По его словам, польская сторона находится в контакте с литовскими партнерами и приняла решение их поддержать.
— Поэтому открытие переходов в Подляском воеводстве будет отложено на несколько недель, однако решение об этом уже принято, — добавил министр.
Ранее в МВД Польши заявили, что страна действует согласованно с Литвой, учитывая, что проблема не ограничивается отдельными метеозондами или нарушениями воздушного пространства — это часть многолетнего гибридного давления со стороны Беларуси, включая организацию нелегальной миграции.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что после решения Вильнюса закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить открытие своих пограничных пунктов с нашей страной.
— Вчера я разговаривала по телефону с премьер-министром Польши [Дональдом Туском]. Это был очень подробный и обстоятельный разговор, и мы договорились, что польский премьер отложит открытие границ. Это значит, что мы координируем свои действия, и на сегодняшний день границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве, — сказала Ругинене.
Она добавила, что «мы уже видим первые реакции со стороны Беларуси»:
— И очень надеюсь, что эти реакции покажут понимание того, что мы не будем терпеть никаких гибридных атак и сделаем все возможное, чтобы контролировать угрозы и обеспечить безопасность наших граждан, — заявила премьер-министр Литвы.