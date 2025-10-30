Премьер-министр Литвы: Польша может пересмотреть планы открытия погранпереходов с Беларусью 1 30.10.2025, 10:31

1,544

Действия будут скоординированы с Литвой.

Польша скоординирует с Литвой свои планы открыть два пограничных перехода с Беларусью. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, передает LRT.

— Мы уже переписывались с премьером Польши [Дональдом Туском. — Прим. ред.], у нас будет и более продолжительный разговор. Польский премьер обязательно скоординирует свои действия с нами, и это очень важно, — сказала премьер-министр Литвы.

По ее словам, Варшава может пересмотреть свои планы по открытию пунктов пропуска после решения Вильнюса закрыть границу с Беларусью на месяц:

— Никто не ожидал, что мы предпримем такие действия и что гибридная атака будет направлена против Литвы здесь и сейчас, поэтому у каждой страны были свои решения, но после событий здесь, в Литве, видимо, и планы наших соседей будут скорректированы, — сказала Ругинене.

Она добавила, что «каждый жил своей жизнью, но что случилось, то случилось», и пообещала обсудить этот вопрос также на встрече со своей латвийской коллегой Эвикой Силиней.

— Я поддерживаю постоянную связь и с премьером Эстонии, — сказала Ругинене.

Напомним, 29 октября Кабинет министров Литвы принял решение о том, что литовско-белорусская граница будет закрыта до 30 ноября в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой.

Движение через «Шальчининкай» будет полностью прекращено, а через «Мядининкай» — ограничено: как и сейчас, через него границу смогут пересекать дипломаты и лица, перевозящие дипломатическую почту, транзитные пассажиры в Калининград и обратно, граждане Литвы и других стран ЕС, иностранцы с ВНЖ или гуманитарными визами.

Отмечается, что в исключительных случаях пересечение границы также будет возможно по согласованию с Министерством иностранных дел Литвы.

Кроме того, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Польша, учитывая ситуацию в Литве, не будет спешить с открытием пограничных переходов с Беларусью. Ранее премьер-министр этой страны Дональд Туск заявил, что Польша готова открыть в этом году еще два погранперехода на границе с Беларусью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com