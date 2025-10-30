закрыть
Politico: Министр обороны Бельгии публично ссорится с Медведевым

  • 30.10.2025, 17:00
  • 1,110
Politico: Министр обороны Бельгии публично ссорится с Медведевым

Тео Франкен опубликовал пост в Instagram под песню Селены Гомес.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен вступил в перепалку с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым по поводу ядерного оружия — и сделал это в Instagram под песню Селены Гомес «Calm Down», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее на неделе Франкен заявил в интервью бельгийскому изданию HUMO, что НАТО «раздавит Москву», если Кремль когда-либо нападет на Брюссель. Эти слова вызвали резкую реакцию Медведева, известного резкими высказываниями в соцсетях. Бывший российский лидер назвал бельгийского министра «идиотом» и подчеркнул, что недавно протестированное ядерное оружие «Посейдон» является «истинным оружием Судного дня». На комментарий о том, что Бельгия может стать «испытательным полигоном», Медведев ответил: «Тогда Бельгия исчезнет».

В ответ Франкен опубликовал в Instagram пост, назвав Медведева «главным задирой страны», который «не перестает угрожать и оскорблять». Он подчеркнул, что НАТО «не ведет войну с РФ и, конечно, не хочет этого», но принцип «удар в ответ» остается непоколебимым уже 76 лет.

Пост был сопровожден песней Селены Гомес «Calm Down» («Успокойся»), что выглядит как своеобразный призыв бельгийского министра к Кремлю «успокоиться». Песня впервые вышла в 2022 году в исполнении нигерийского певца Рема, а ремикс с Гомес появился в 2023 году.

