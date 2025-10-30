«НПЗ хорошо горят» 1 30.10.2025, 18:13

2,378

Но есть цели еще лучше.

В ночь на 30 октября Россия массированно атаковала энергетическую систему Украины БПЛА, баллистикой, «Калибрами» и «Кинжалами». После этого начались аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны.

Чем Украина может ответить на атаки РФ по энергетике? Какой удар был бы наиболее болезненным для Кремля?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Я думаю, что Украина в силу своих возможностей уже отвечает, нанося удары по российским НПЗ и в целом по нефтяной инфраструктуре. Россия зарабатывает на этом деньги, и этот бизнес близок непосредственно к Путину. Кроме того, теми средствами, которые у Украины есть — это, в первую очередь, дроны — наиболее эффективно поражать именно подобные объекты просто потому, что НПЗ хорошо горят, их легко поджечь даже небольшим дроном, он будет долго гореть, это будет большой ущерб.

К сожалению, другие объекты таким способом поражать намного сложнее. Дроны могут использоваться для каких-либо точечных ударов, например, по конкретным предприятиям, но в целом их возможности ограничены.

Украине нужны ракеты. Если бы они были, то можно было бы более эффективно отвечать на российские атаки по украинской энергетике, нанося симметричные удары.

Недавно OSINT-эксперты публиковали в сети карту российской ПВО, сейчас фактически всю основную защиту они стянули к Москве. Там тоже прекрасно понимают, что серьезный психологический эффект для России имело бы именно нанесение соответствующих ударов по столице страны.

Украина пока тестирует свои ракеты. Тяжело сказать, когда будет достаточное их количество, когда ВСУ смогут их применять в полной мере. Наиболее эффективными были бы удары по энергосистеме Москвы, и я думаю, что это было бы лучшим вложением просто потому, что когда запускают по 700 дронов и сотни ракет, их довольно сложно все отразить.

Если бы Россия знала, что в ответ на массированные обстрелы Украины она получит не менее массированный удар в первую очередь — по Москве, то я думаю, что у Путина бы задумались, стоит ли овчинка выделки или нет.

— В Польше из-за массированной ракетной атаки РФ на Украину закрыли аэропорты в Люблине и Радоме — чтобы дать возможность для проведения операций авиации НАТО. Могут ли атаки РФ привести к более серьезным действиям Альянса и стран Запада в отношении Москвы.

— Пока что Москва наглеет и измеряет меру своих возможностей и меру ответа со стороны НАТО. Например, во время сегодняшней атаки ракеты пролетали в том числе и через воздушное пространство Румынии. То есть Россия просто использует воздушное пространство стран НАТО для того, чтобы обходить украинскую ПВО. Подобным образом наносились удары по Черновцам. Очевидно, что Россия дальше будет это все использовать и проверять границы возможного.

Сегодня ракета залетела, вылетела, значит вроде бы ничего страшного с точки зрения Румынии нет. Но завтра она не вылетит. Повторяется ситуация с дронами в Польше. Не вызывает никаких сомнений, что маршрут через Румынию был проложен сознательно.

