Трамп встретится с Орбаном в Вашингтоне: названа новая дата 1 30.10.2025, 18:16

Премьер-министр Венгрии намерен во время визита достичь ряда «договоренностей».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября - на день раньше, чем сообщали СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш подтвердил дату встречи и заявил, что между Будапештом и Вашингтоном уже длительное время ведутся переговоры по ряду вопросов. Орбан хочет во время визита достичь «договоренностей» о сотрудничестве в ряде сфер - энергетической, военной, экономической и финансовой.

«Встреча даст возможность двум лидерам обменяться мнениями о возможных путях достижения мира и обсудить план действий, который приведет к американо-российской встрече и, как следствие, прекращению российско-украинской войны», - заявил Гуляш.

Отметим, издание Bloomberg писало, что Орбан и Трамп могут провести встречу «в конце следующей недели» - в качестве даты было названо 8 ноября. Но оказалось, что встреча состоится немного раньше.

Предполагалось, что главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом. Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.

