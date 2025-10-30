Ученые добились значительного прогресса в выращивании зубов 3 30.10.2025, 18:20

1,400

Они смогут заменить импланты.

Ученые по всему миру стремятся найти способ выращивать настоящие биологические зубы, которые могли бы заменить импланты. Исследователи из Королевского колледжа Лондона под руководством профессора Аны Анджеловой Волпони добились важного прорыва, разработав новый материал, позволяющий выращивать зубные структуры в условиях, максимально приближенных к естественным, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Волпони занимается регенеративной стоматологией почти 20 лет. В 2013 году ее команда впервые вырастила зуб, объединив клетки десен человека с зачаточными зубными клетками мыши. В новом исследовании ученые улучшили так называемую «среду роста» — вместо белка коллагена теперь используется гидрогель, содержащий много воды и имитирующий ткани ротовой полости. В этом материале за восемь дней формируются зачатки зубов, напоминающие настоящие.

Следующий шаг — полностью заменить мышиные клетки человеческими. Это позволит выращивать зубы из собственных тканей пациента. По словам Волпони, такие зубы можно будет либо доращивать прямо в челюсти, либо полностью формировать в лаборатории и затем пересаживать.Биологические зубы будут иметь значительные преимущества перед имплантами — они не вызывают отторжения, сохраняют чувствительность и естественную подвижность.

Другие исследовательские группы также добились успехов. В Японии уже проходят клинические испытания антител, стимулирующих рост зубов, а в США вырастили зубоподобные структуры из клеток человека и свиньи. Эксперты прогнозируют, что технологии выращивания настоящих человеческих зубов могут стать доступными в течение ближайшего десятилетия.

