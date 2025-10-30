Foreign Policy: Энергетическое оружие Путина провалилось 30.10.2025, 18:27

В условиях глобальной конкуренции покупатели оказались сильнее продавца.

Россия больше не может использовать нефть и газ как инструмент давления на Запад. Новые санкции США, ЕС и Великобритании показали, что энергетическая мощь Москвы превратилась в уязвимость, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

В начале 2000-х годов Россия считалась «энергетической сверхдержавой». Экспорт нефти и газа обеспечивал рост экономики и усиливал влияние Кремля, особенно в Европе. Но после вторжения в Украину ситуация изменилась. ЕС почти полностью отказался от российских поставок, а доля российского газа в импорте блока упала с 45% до 11%. К 2027 году ЕС планирует прекратить все долгосрочные контракты на поставку российского топлива.

США также усилили давление. Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла», введенные при администрации президента США Дональда Трампа, ограничивают экспорт и повышают стоимость перевозки и страхования. ЕС добавил в черный список еще 117 судов «теневого флота», а Великобритания ввела меры против российских компаний и связанных с ними индийских и китайских терминалов. В результате доходы России от нефти в первой половине 2025 года снизились на 17%.

Дополнительный удар наносят украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам: повреждено 21 предприятие из 38, что вызвало перебои с бензином внутри страны. Россия пытается компенсировать потери поставками в Китай, однако даже запуск трубопровода «Сила Сибири-2» не заменит европейский рынок. Пекин диктует свои условия, включая расчеты в юанях, что делает Москву еще более зависимой.

Эксперты отмечают, что энергетическая политика Кремля обернулась против него. В условиях глобальной конкуренции покупатели оказались сильнее продавца. Эпоха, когда Россия могла использовать энергоресурсы как оружие, закончилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com