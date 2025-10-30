Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации в Украине 30.10.2025, 18:50

Еще на 90 дней.

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 30 октября, подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней с 5 ноября.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Президент Украины подписал соответствующие законы №14128 и №14129. Таким образом военное положение и мобилизация в Украине с 5 ноября 2025 года продлеваются еще на 90 дней и будут действовать как минимум до 3 февраля 2026 года.

Это продление военного положения и мобилизации в Украине стало уже 17-м с начала полномасштабной войны. Последний раз Верховная Рада продлевала военное положение и мобилизацию 15 июля.

