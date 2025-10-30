Уроженец Беларуси может возглавить «Моссад» 30.10.2025, 19:30

2,588

Роман Гофман

Генерал-майор Роман Гофман родился в Мозыре.

Генерал-майор Роман Гофман, занимающий в настоящее время должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост следующего директора службы внешней разведки «Моссад». Об этом сообщил израильский портал Walla со ссылкой на источники в органах безопасности.

«По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы «Моссад» является генерал-майор Роман Гофман, который в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Стандартный срок пребывания в должности главы «Моссад» составляет четыре года, однако премьер-министр имеет право продлить его еще на год. Отмечается, что действующий глава спецслужбы Давид Барнеа должен был покинуть свой пост 1 июня 2025 года после четырех лет службы. Как указано в публикации, в настоящее время он продолжает работу на продленном сроке.

Роман Гофман родился в белорусском городе Мозырь в 1976 году. В 1990 году он вместе с семьей переехал в Израиль. Ранее Гофман занимал различные высокие командные должности в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в том числе командовал 75-м батальоном, региональной бригадой «Эцион», 7-й бронетанковой бригадой и другими подразделениями. Военный пользуется доверием премьера Нетаньяху с момента своего назначения на должность в мае 2024 года.

