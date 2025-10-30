FP: Как ускорить поставки американского оружия Украине 30.10.2025, 19:55

ЕС предлагают открыть оборонный фонд для США.

США и Европа могут укрепить сотрудничество в сфере обороны, если Евросоюз допустит американские компании к участию в своем новом оборонном фонде объемом 150 млрд евро. Такое решение, считают эксперты, могло бы стать стимулом для Вашингтона одобрить масштабный пакет вооружений для Украины, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Фонд «Security Action for Europe» (SAFE), созданный ЕС в мае, предусматривает долгосрочные кредиты на закупку оружия для стран-членов. Уже подано заявок на 127 млрд евро от 18 государств, включая Францию, Польшу и Италию. Сейчас участие компаний из стран вне ЕС ограничено — они могут получить не более 35% финансирования в каждом проекте. Однако страны, заключившие с ЕС соглашения в сфере безопасности, освобождаются от этих ограничений: среди них Япония, Южная Корея и вскоре Великобритания с Канадой.

Открытие SAFE для США позволило бы Вашингтону получить десятки миллиардов евро на проекты и стимулировало бы поставки Украине американских систем — включая ракеты Tomahawk и комплексы Patriot.

Для Европы это стало бы способом удержать США вовлеченными в обеспечение европейской безопасности, пока континент наращивает собственное производство вооружений. Европейской оборонной промышленности потребуется не менее десяти лет, чтобы заменить американские мощности.

Франция традиционно выступает против участия США, настаивая на «европейской автономии» в сфере обороны. Однако эксперты отмечают, что сотрудничество по SAFE не требует военного союза и могло бы стать прагматичным шагом в условиях новой «переходной эпохи» в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.

Такой компромисс, считают аналитики, поможет укрепить безопасность Европы и поддержать способность Украины продолжать сопротивление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com