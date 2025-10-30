Белоруска приготовила обед за 1 рубль

Белоруска приготовила обед за 1 рубль2
- 30.10.2025, 21:04
- 1,724
Пользователи соцсетей начали жаркие споры.
Обед – дело святое. Кто-то ходит в столовую, другие покупают еду в кулинарии, а есть и те, кто любит готовить.
Белоруска решила провести эксперимент: уложиться всего в Br1 за обед.
Tochka.by узнала, что она в итоге приготовила и почему столкнулась с хейтом.
@anechkka_aa
Обед за 1 р!?Что скажете,я справилась!?🤔♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee
В первый раз, когда тиктокерша хотела пообедать на заветную сумму, у нее не получилось.
Судя по видео, она приготовила картошку, салат из огурцов и помидоров и сосиску. За все она отдала Br1,37.
Девушка не сдалась и предприняла вторую попытку. Она выбрала в отделе с соленьями два зеленых помидора.
«Так как мы из Беларуси, берем и нашу любимую картошку по Br0,89 копеек за 1 кг», – рассказала экспериментатор.
Еще блогерша приобрела сосиску, которая потянула на Br0,23. За все в итоге отдала Br0,84.
К слову, девушка приготовила обед из этих продуктов и смогла пройти свой квест.
«Так как был остаток, я решила добавить себе немного соуса. Считаю, что справилась», – резюмировала она.
В TikTok, как обычно, начались споры. Одни упрекали, что она не посчитала масло, соль и расходы на коммунальные услуги, другие утверждали, что так невозможно питаться.
Собрали для вас лучшие комментарии:
«Я не думаю, что можно долго жить, употребляя сардельки по Br4 за 1 кг"
«В комментах все пишут, что это не жить, а выживать. А мне как раз попалось видео, как бабулечка мошенникам Br16 тыс. отдала 🤣🤣🤣. Нищая Беларусь»
«Прикольно. Не думала, что за Br1 можно поесть»
«Ну все, вам зарплату можно не платить»
«В больнице бесплатное питание будет через месяц»
«Ой, вас сейчас загрызут с этим «стандартным минимумом». Пока студент – «дошик» и сосиска просто».
Будут ли новые эксперименты, автор видео пока не рассказала.