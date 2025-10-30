Белоруска приготовила обед за 1 рубль 2 30.10.2025, 21:04

Пользователи соцсетей начали жаркие споры.

Обед – дело святое. Кто-то ходит в столовую, другие покупают еду в кулинарии, а есть и те, кто любит готовить.

Белоруска решила провести эксперимент: уложиться всего в Br1 за обед.

Tochka.by узнала, что она в итоге приготовила и почему столкнулась с хейтом.

В первый раз, когда тиктокерша хотела пообедать на заветную сумму, у нее не получилось.

Судя по видео, она приготовила картошку, салат из огурцов и помидоров и сосиску. За все она отдала Br1,37.

Девушка не сдалась и предприняла вторую попытку. Она выбрала в отделе с соленьями два зеленых помидора.

«Так как мы из Беларуси, берем и нашу любимую картошку по Br0,89 копеек за 1 кг», – рассказала экспериментатор.

Еще блогерша приобрела сосиску, которая потянула на Br0,23. За все в итоге отдала Br0,84.

К слову, девушка приготовила обед из этих продуктов и смогла пройти свой квест.

«Так как был остаток, я решила добавить себе немного соуса. Считаю, что справилась», – резюмировала она.

В TikTok, как обычно, начались споры. Одни упрекали, что она не посчитала масло, соль и расходы на коммунальные услуги, другие утверждали, что так невозможно питаться.

Собрали для вас лучшие комментарии:

«Я не думаю, что можно долго жить, употребляя сардельки по Br4 за 1 кг"

«В комментах все пишут, что это не жить, а выживать. А мне как раз попалось видео, как бабулечка мошенникам Br16 тыс. отдала 🤣🤣🤣. Нищая Беларусь»

«Прикольно. Не думала, что за Br1 можно поесть»

«Ну все, вам зарплату можно не платить»

«В больнице бесплатное питание будет через месяц»

«Ой, вас сейчас загрызут с этим «стандартным минимумом». Пока студент – «дошик» и сосиска просто».

Будут ли новые эксперименты, автор видео пока не рассказала.

