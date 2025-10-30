закрыть
РФ ударила по Славянской ТЭС

  • 30.10.2025, 21:12
  • 1,910
РФ ударила по Славянской ТЭС

Есть погибшие и раненые.

Вечером 30 октября армия России обстреляла Славянскую теплоэлектростанцию в Донецкой области. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Два человека погибли, есть раненые.

«Это исключительно террор. Нормальные люди так не воюют. На такую российскую войну должна быть адекватная реакция мира», – завил президент.

Зеленский указал, что продолжается ликвидация последствий массового ночного обстрела многих регионов страны – от Запорожья и Николаева до Ивано-Франковской и Винницкой областей.

«Удар был сложный, комбинированный, специально просчитанный, с которым было тяжело противодействовать», – добавил он.

