РФ ударила по Славянской ТЭС
- 30.10.2025, 21:12
Есть погибшие и раненые.
Вечером 30 октября армия России обстреляла Славянскую теплоэлектростанцию в Донецкой области. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Два человека погибли, есть раненые.
«Это исключительно террор. Нормальные люди так не воюют. На такую российскую войну должна быть адекватная реакция мира», – завил президент.
Зеленский указал, что продолжается ликвидация последствий массового ночного обстрела многих регионов страны – от Запорожья и Николаева до Ивано-Франковской и Винницкой областей.
«Удар был сложный, комбинированный, специально просчитанный, с которым было тяжело противодействовать», – добавил он.