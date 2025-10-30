В США мужчина пошел постричься и стал богаче на $100 тысяч

В США мужчина пошел постричься и стал богаче на $100 тысяч1
- 30.10.2025, 22:19
- 2,346
Американец признался, что испытал бурю эмоций.
Житель американского штата Северная Каролина случайно выиграл $100 тыс., когда зашел в магазин, чтобы снять деньги для оплаты стрижки. Об этом сообщает UPI.
Житель Дарема Оскар Галдамес Росалес рассказал, что его суббота началась вполне обычно. После визита к парикмахеру он понял, что у него нет наличных, и отправился в ближайший магазин Lighthouse Food Mart на улице Холлоуэй.
Там мужчина решил приобрести моментальный лотерейный билет Ruby Red 7's стоимостью $20. По его словам, он просто почувствовал, что стоит попробовать.
«Что-то подсказывало мне, что нужно купить этот билет, и я решился», — объяснил Росалес.
Росалес оплатил стрижку, вернулся в свою машину и стер защитный слой на билете. Под ним оказался выигрыш. Американец признался, что испытал бурю эмоций и отметил, что этот приз поможет ему воплотить в жизнь несколько давних целей.