США не планируют сокращать военный контингент в Польше
- 30.10.2025, 22:40
Об этом заявил министр обороны Польши.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг, 30 октября, заявил, что США не планируют сокращать военный контингент в его стране.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
По словам Косиняка-Камыша, Варшава получила подтверждение, что сокращение присутствия американских войск в Польше не планируется.
Это произошло после разговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и переговоров между заместителем министра обороны Польши Павлом Залевским, начальником генерального штаба и генералом Веславом Куколой с американцами.
Косияк-Камыш говорит, что польско-американский альянс остается прочным и принимает конкретные меры для укрепления безопасности.
29 октября издание G4Media написало, что США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии, а также уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.