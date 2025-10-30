Экономика Франции неожиданно ускорила рост 30.10.2025, 23:54

Вопреки ожиданиям аналитиков.

Национальное статистическое управление Франции (INSEE) сообщило об ускорении роста национальной экономики в третьем квартале до 0,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Главными драйверами стали экспорт, увеличившийся на 2,2 процента, и корпоративные инвестиции — плюс 0,9 процента. Ниже среднего оказался рост потребительских расходов (0,1 процента), импорт упал на 0,4 процента.

Во втором квартале рост ВВП составлял только 0,3 процента, при этом аналитики ожидали, что результат третьего окажется даже хуже — 0,2 процента. По оценкам экспертов, сильные результаты могут снизить политическую напряженность в стране, которая осенью привела к обновлению правительства.

