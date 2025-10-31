закрыть
31 октября 2025, пятница
«Белтехосмотр» решил сделать подарок для водителей

  • 31.10.2025, 6:02
Но действовать он будет только один день.

«Белтехосмотр» объявил акцию на 6 ноября — в этот день пройти техосмотр можно будет со скидкой в 50%. Об этом сообщается на сайте организации.

«6 ноября 2025 года (в четверг накануне больших выходных) на диагностических станциях предприятия (список прилагается) будет действовать скидка 50% на государственный технический осмотр для всех типов транспортных средств физических лиц», — сообщили в организации и предупредили, что этот рабочий день будет сокращен на 1 час.

Акция будет действовать на некоторых диагностических станциях. Их список можно посмотреть на сайте организации. Среди них — станции в Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Бобруйске, Слуцке, Островце и некоторых других городах.

Ранее «Белтехосмотр» в конце октября уже устраивал подобную акцию ко Дню автомобилиста и дорожника.

