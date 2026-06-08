Канада и Бельгия совместно доставили Украине военную помощь 8.06.2026, 21:27

Бельгия содействовала транспортировке техники с канадских складов.

Вооруженные силы Канады и Бельгии совместно доставили военную помощь Украине в рамках координации действий союзников.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Канады Дэвида Макгинти, которое он сделал в Оттаве корреспондентам «Укринформа».

По словам министра, в минувшие выходные канадские и бельгийские военные совместно организовали доставку оборудования в Украину. Бельгия содействовала транспортировке техники с канадских складов.

Он отметил, что Канада регулярно осуществляет такие поставки во взаимодействии с партнерами.

«В минувшие выходные Вооруженные силы Канады вместе с нашими бельгийскими союзниками совместно доставили в Украину военное оборудование. Бельгия поддержала эту инициативу, содействовав транспортировке оборудования с канадских складов в Украину», — сказал Макгинти.

Министр обороны Канады подчеркнул, что сотрудничество с Бельгией подтверждает общую приверженность поддержке Украины и ее суверенитета.

Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу против российской агрессии, которая является неспровоцированной и незаконной, и в то же время защищает демократию, свободу и права человека.

«Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность», — отметил Макгинти.

Также он добавил, что Канада продолжит сотрудничество с международными партнерами для оказания Украине своевременной и эффективной помощи.

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