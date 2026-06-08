Британия направит почти $1 млрд на создание национального суперкомпьютера с ИИ 8.06.2026, 21:15

Ожидается, что он станет одним из самых передовых в мире.

Правительство Великобритании направит 750 миллионов фунтов стерлингов на создание национального суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило британское министерство науки на своем сайте.

«750 миллионов фунтов стерлингов выделено на новый национальный суперкомпьютер для искусственного интеллекта, включая 400 миллионов на закупку чипов следующего поколения для ИИ, из которых 150 миллионов — это предварительное соглашение о приобретении инновационных чипов у стартапов и британских компаний», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что суперкомпьютер планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. Ожидается, что он станет одним из самых передовых в мире. Техника будет разработана на базе университета Эдинбурга. Тендер на проект объявят в ближайшее время.

В мае российские ученые предложили новую схему квантового компьютера на основе ультрахолодных полярных молекул. По расчетам исследователей, такая технология позволит создавать более мощные квантовые процессоры, способные ускорить моделирование химических реакций, разработку новых лекарств и материалов, а также решение задач, недоступных современным суперкомпьютерам.

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