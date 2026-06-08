В Краснодарском крае и Ростовской области возник дефицит бензина 3 8.06.2026, 21:37

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Топливный кризис в РФ набирает обороты.

Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда «бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса». Чиновники уверяют, что проблемы носят кратковременный характер и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки, передает The Moscow Times.

О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако «возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях». Среди причин он назвал снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из‑за «внеплановых ремонтов» и высокую загруженность транспортной сети РЖД. Сорокин добавил, что власти принимают меры для предотвращения дефицита топлива.

Спрос на бензин и дизель в Ростовской области и Краснодарском крае традиционно растет летом из-за отпускного сезона, увеличения потока автомобилей в сторону Черноморского побережья и оккупированных территорий Украины, а также из-за активных сельскохозяйственных работ.

С конца мая дефицит топлива возник в аннексированном Крыму. Сначала «власти» ввели лимиты на продажу бензина — не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня на полуострове полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные. По ранее приобретенным талонам по-прежнему можно купить не более 20 литров топлива. На АЗС дежурят чиновники, фиксирующие номера автомобилей.

В Севастополе, после не давших результата ограничений, «власти» запустили 6 июня продажу топлива через Max. Один сгенерированный в госмессенджере QR-код дает право на разовую заправку автомобиля 20 литрами бензина на сети «ТЭС» в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. При этом получить еще один код для той же машины можно только через семь суток. Уже в ночь на 7 июня, в 01:47 мск, «губернатор» Михаил Развозжаев сообщил, что QR-коды на этот день закончились.

Причиной топливного кризиса стали удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистике. Украинские беспилотники фактически взяли под контроль федеральную трассу Р-280 «Новороссия» — «сухопутный коридор» в Крым, идущий из Ростова-на-Дону. По данным Bloomberg, за январь–май 2026 года российские НПЗ подвергались атакам 38 раз, причем 16 заводов были поражены в мае — это максимальный показатель за все время войны. В результате объемы нефтепереработки в РФ упали до минимума с 2009 года.

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