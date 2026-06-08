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Закрылась пиццерия, которую открыл итальянец под Минском

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  • 8.06.2026, 21:54
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Закрылась пиццерия, которую открыл итальянец под Минском

Паоло Вене открыл ее в 2025 году.

«Папаччо Пицца», которую открыл итальянец в Смолевичском районе, закрывается. При попытке зайти на сайт заведения появляется сообщение «закрыто навсегда», передает Office Life.

Итальянец Паоло Вене открыл пиццерию «Папаччо Пицца» в 2025 году в деревне Кривая Береза Смолевичского района. Он работает в ресторанном бизнесе с 1988 года. В заведении готовят пиццу, тирамису, папошу.

В соцсетях заведения сказано, что Паоло Вене сейчас ищет инвесторов и партнеров для открытия новой пиццерии. В противном случае он планирует вернуться в Италию.

В комментариях на вопросы пользователей можно ли еще заказать пиццу у итальянца, представители заведения отвечают, что уже нет.

В начале июня Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало ненадлежащей рекламу «Папаччо Пицца». Ведомству не понравилась реклама на интернет-ресурсе пиццерии «Мы готовим лучшую пиццу в вашем городе», «Лучший итальянский шеф-повар пиццы». Посчитали, что она создает впечатление о преимуществах пиццы и ее изготовителе без документального их подтверждения. Министерство вынесло предписание прекратить размещение этой рекламы.

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