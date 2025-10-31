В Беларуси начали прививать от рака 5 31.10.2025, 8:59

Почему белоруски отказываются?

Рак шейки матки занимает второе место среди онкозаболеваний в Беларуси, однако некоторые родители отказываются от прививки для детей. Как внедряют вакцину от рака в Беларуси, рассказывает Deutsche Welle .

Рак шейки матки занимает второе место среди онкозаболеваний в Беларуси. Скрининг в сочетании с вакцинацией помогает снизить уровень заболеваемости на 90%. Скрининг белорусским пациенткам уже давно доступен, а с октября этого года начали бесплатно прививать девочек, которым исполнилось 11 лет. Минздрав Беларуси закупил китайский препарат «Цеколин».

Почему важно сделать прививку

Белорусский гинеколог, которая работает в Гродно, отмечает, что медики много лет ждали, когда вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) внесут в национальный календарь прививок. По словам собеседницы, в 99% случаев рака шейки матки причиной является именно этот вирус, основной способ передачи — половой. В группе риска женщины от 40 до 60 лет, однако в последние годы болезнь молодеет: все чаще проблемы находят и у беременных.

У женщин к ВПЧ-ассоциируемым онкозаболеваниям также относят опухоли наружных половых органов, вульвы и влагалища. У мужчин — рак ануса, полового члена, полости рта и гортани. Поэтому вакцинация приобретает особое значение, говорит специалист.

«В странах, где вакцинация входит в национальный календарь прививок, заболеваемость снизилась более чем на 80%, — говорит специалист. — В Беларуси начали бесплатно прививать девочек, которым исполнилось 11 лет. Это препубертатный возраст, когда ответ организма в виде выработки антител наиболее выражен, что в будущем защитит пациенток от рака».

«Прививаться нужно тотально всем, — считает гинеколог Станислав Соловей, который работал в минской больнице. — Это безопасно и эффективно. Кроме предотвращения онкологии, доказано, что вакцинация у женщин снижает риск дисплазии и преждевременных родов».

В мире от ВПЧ вакцинируют с 2006 года, за это время была доказана высокая эффективность прививки. Одной из первых ввела национальную программу вакцинации от ВПЧ Австралия. Там в ближайшие годы заболеваемость раком шейки матки приблизится к 4 на 100 тысяч женского населения, что уже не является проблемой здравоохранения. В Беларуси заболеваемость РШМ пока еще в пределах 12 на 100 тысяч женского населения, поэтому важную роль играет вакцинация, отмечают в Минздраве.

Опрошенные DW медики уточняют, что по возможности лучше поставить прививку до начала половой жизни. Однако и взрослым пациенткам (в возрасте до 45 лет) они рекомендуют пройти вакцинацию.

Почему государство выбрало китайскую вакцину?

Из множества штаммов ВПЧ 14 является онкоопасными. На рынке существует четыре аккредитованные прививки: это американские препараты «Гардасил-4» и «Гардасил-9», обеспечивающие защиту от четырех и девяти онкогенных штаммов соответственно, включая два самых агрессивных — 16 и 18. Также есть бельгийская вакцина «Церварикс», которая защищает от 16 и 18 штаммов. Четвертый вариант — китайский препарат «Цеколин», который также защищает только от двух, но самых агрессивных штаммов вируса — 16 и 18.

Американская и бельгийская вакцины успешно применяются в Беларуси, но платно. Для закупки за счет бюджета Минздрав выбрал китайскую прививку, публично причины не разъяснялись.

«С поставкой западных вакцин бывают перебои, — признает врач из Гродно. — Иногда пациентки ездят в другие регионы и даже в другие страны, чтобы привиться, потому что по месту жительства нет препарата, долгий лист ожидания. Подчеркну, что речь идет о платной вакцинации, то есть даже за деньги «Гардасил» и «Церварикс» не так-то просто получить».

Собеседница считает, что это и есть основная причина, почему государство выбрало китайский препарат. «У родителей, которые должны дать разрешение на вакцинацию, бывают вопросы, потому что про «Цеколин» меньше информации, ВОЗ утвердил его использование только два года назад. Однако важно понимать, что препарат прошел все проверки. И если нет возможности платно привиться западными препаратами, например «Гардасилом-9», у которого наибольший спектр защиты, я рекомендую не отказываться от китайской вакцины — это однозначно лучше, чем ничего».

Можно ли доверять китайскому препарату?

Того же мнения придерживается и Станислав Соловей. «Цеколин» одобрен ВОЗ — и точка, — говорит он. — Он дает защиту от двух самых агрессивных штаммов, плюс может сработать перекрестный иммунитет и от других штаммов, поэтому однозначно нужно воспользоваться возможностью и привить своих детей. К сожалению, во всем мире, и Беларусь не исключение, ширится антипрививочное движение. Хочу подчеркнуть: вакцина — самый безопасный класс лекарств. Это лучшая инвестиция в будущее ребенка — доказанная защита от рака».

При этом опрошенные медики отмечают, что профилактика в Беларуси проходит неэффективно. «На практике я сталкивалась с тем, что некоторые коллеги отговаривают пациенток и от обследования на ВПЧ, и от прививок — мол, некуда вам деньги девать, — говорит гинеколог из Гродно. — При этом ежегодно около 350 женщин умирают от рака шейки матки».

«В Беларуси отвратительная просветительская работа, все только на бумаге, — считает Станислав Соловей. — На практике людям не хватает информации, почему так важно пройти вакцинацию — и мальчикам, и девочкам. И если бы можно было свободно купить вакцину в аптеке, как например, в Польше, гораздо больше людей были бы защищены».

Платная вакцина стоит около 300 евро, однако не всегда она доступна: очереди могут растягиваться на месяцы. В Минздраве заявили, что, если останутся закупленные вакцины (часть родителей отказывается от бесплатной прививки), их предложат девочкам 2011−2013 годов рождения. Желающих в поликлиниках записывают в лист ожидания.

