CNN: Трамп ответил на вызов Кремля 31.10.2025, 9:53

Мир оказался на грани новой холодной войны.

После заявлений Москвы о торпеде «Посейдон» мир вновь оказался на грани новой холодной войны. В ответ Вашингтон объявил о намерении провести первые за десятилетия испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN.

Президент США поручил Пентагону начать подготовку к тестам американского ядерного оружия — впервые за многие десятилетия.

Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Владимир Путин сообщил о «успешных испытаниях» подводной ядерной торпеды «Посейдон».

«Я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях с другими странами», — сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что решение не связано с Китаем, намекнув, что речь идет о реакции на действия Москвы.

«Посейдон» и «Сатана-2»: новые сигналы из Кремля

Выступая в военном госпитале в Москве, российский лидер заявил, что торпеда «Посейдон» имеет «дальность более 9000 километров» и «практически неуязвима для перехвата». По его словам, мощность новой системы «значительно превышает межконтинентальные ракеты».

Кроме того, он упомянул о скором развертывании ракеты «Сармат», известной как «Сатана-2», и напомнил о предыдущем испытании ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.

Аналитики отмечают, что подобные заявления Москвы направлены на усиление давления на Запад и Украину. Несмотря на сомнения экспертов в реальной эффективности этих систем, ядерная риторика Кремля остается инструментом политического влияния.

Риски новой гонки вооружений

После провала дипломатических попыток Россия перешла к демонстративным военным маневрам, включая «учения ядерной триады».

Ранее президент США отмечал, что Путину «не стоит этим хвастаться» и напомнил, что «война, которая должна была длиться неделю, продолжается уже четвертый год».

Однако новое заявление о «Посейдоне» стало поворотным моментом. Решение о возобновлении американских испытаний может окончательно разрушить архитектуру контроля над ядерными вооружениями.

Срок действия договора СНВ-III истекает в феврале 2026 года, и без нового соглашения две ядерные державы вновь окажутся на пути гонки вооружений.

