«Мама, там ТЭЦ взорвали»
- 31.10.2025, 10:09
- 1,426
Жители Орла опубликовали кадры атаки дронов.
В ночь на 31 октября группа дронов долетела до Орла и атаковала ТЭЦ. Россияне должны прочувствовать, каково это — жить в зимний период без тепла и света.
Местные жители начали выкладывать в Сеть кадры последствий атаки беспилотников, сообщая минимум о трех прилетах, передает «Диалог.UA».
Атака на ТЭЦ началась около 1:00. Вскоре ее подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Орловская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, входящая в состав АО «РИР Энерго». Установленная электрическая мощность станции составляет 330 МВт, тепловая — 725 Гкал/ч. На ТЭЦ работает около 250 сотрудников.
Орловская ТЭЦ — это предприятие энергетической отрасли, основное назначение которого заключается в производстве электрической и тепловой энергии для нужд города Орла и прилегающих районов.