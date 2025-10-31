«Мама, там ТЭЦ взорвали» 31.10.2025, 10:09

1,426

Жители Орла опубликовали кадры атаки дронов.

В ночь на 31 октября группа дронов долетела до Орла и атаковала ТЭЦ. Россияне должны прочувствовать, каково это — жить в зимний период без тепла и света.

Местные жители начали выкладывать в Сеть кадры последствий атаки беспилотников, сообщая минимум о трех прилетах, передает «Диалог.UA».

Атака на ТЭЦ началась около 1:00. Вскоре ее подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Орловская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, входящая в состав АО «РИР Энерго». Установленная электрическая мощность станции составляет 330 МВт, тепловая — 725 Гкал/ч. На ТЭЦ работает около 250 сотрудников.

Орловская ТЭЦ — это предприятие энергетической отрасли, основное назначение которого заключается в производстве электрической и тепловой энергии для нужд города Орла и прилегающих районов.

