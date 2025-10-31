Поезд Брест — Минск сломался 31.10.2025, 14:17

Он опаздывает более чем на час.

В пятницу, 31 октября, поезд №636 Брест — Минск отправлением из Бреста в 12:09 и прибытием на конечную станцию в 16:38 по техническим причинам опаздывает. Об этом предупредила БелЖД.

Как уточнили в БелЖД, причиной сбоя расписания стала неисправность локомотива. В итоге в 13:15 поезд был остановлен на станции Оранчицы.

Сейчас БелЖД принимает меры для организации доставки пассажиров: на станцию Оранчицы направили вспомогательный локомотив.

По предварительной информации, поезд №636 прибудет на станцию «Минск-Пассажирский» с задержкой на 1 час 10 минут.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БелЖД.

