закрыть
4 октября 2025, суббота, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила по пассажирскому поезду «Шостка — Киев» и вокзалу в Сумской области

3
  • 4.10.2025, 13:19
  • 1,792
Россия ударила по пассажирскому поезду «Шостка — Киев» и вокзалу в Сумской области

Известно о десятках пострадавших.

Российские войска атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. Пострадал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шостка — Киев. В результате обстрела известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. Известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры», - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать.

«Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия», - добавил Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина