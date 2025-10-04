Россия ударила по пассажирскому поезду «Шостка — Киев» и вокзалу в Сумской области 3 4.10.2025, 13:19

Известно о десятках пострадавших.

Российские войска атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. Пострадал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шостка — Киев. В результате обстрела известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. Известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры», - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать.

«Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия», - добавил Зеленский.

