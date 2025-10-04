Удар РФ по пассажирским поездам в Шостке: что известно о жертвах и последствиях
- 4.10.2025, 17:42
Ранены около 30 человек.
В результате российского удара по пассажирским поездам в Шостке Сумской области известно об одном погибшем. Об этом сообщает в Facebook Сумская областная прокуратура.
«В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины2, - сказано в сообщении.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что в результате двойного прицельного удара по железнодорожному вокзалу и пассажирским поездам в Шостке Сумской области, около 30 человек ранены.
- Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать, - подчеркнула она.
Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.