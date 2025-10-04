закрыть
4 октября 2025, суббота, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар РФ по пассажирским поездам в Шостке: что известно о жертвах и последствиях

  • 4.10.2025, 17:42
Удар РФ по пассажирским поездам в Шостке: что известно о жертвах и последствиях

Ранены около 30 человек.

В результате российского удара по пассажирским поездам в Шостке Сумской области известно об одном погибшем. Об этом сообщает в Facebook Сумская областная прокуратура.

«В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины2, - сказано в сообщении.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что в результате двойного прицельного удара по железнодорожному вокзалу и пассажирским поездам в Шостке Сумской области, около 30 человек ранены.

- Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать, - подчеркнула она.

Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина