Удар РФ по пассажирским поездам в Шостке: что известно о жертвах и последствиях 4.10.2025, 17:42

Ранены около 30 человек.

В результате российского удара по пассажирским поездам в Шостке Сумской области известно об одном погибшем. Об этом сообщает в Facebook Сумская областная прокуратура.

«В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины2, - сказано в сообщении.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что в результате двойного прицельного удара по железнодорожному вокзалу и пассажирским поездам в Шостке Сумской области, около 30 человек ранены.

- Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать, - подчеркнула она.

Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com