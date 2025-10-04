закрыть
Президент Еврокомиссии отреагировала на удар РФ по пассажирским поездам в Сумской области

  • 4.10.2025, 18:49
Президент Еврокомиссии отреагировала на удар РФ по пассажирским поездам в Сумской области
Фото: АР

Она призвала усилить давление на Россию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.

Cвой пост она опубликовала в ответ на пост об этом президента Украины Владимира Зеленского.

- Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец не задумается о справедливом и устойчивом мире, – написала фон дер Ляйен.

