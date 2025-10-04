Президент Еврокомиссии отреагировала на удар РФ по пассажирским поездам в Сумской области
- 4.10.2025, 18:49
Она призвала усилить давление на Россию.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.
Cвой пост она опубликовала в ответ на пост об этом президента Украины Владимира Зеленского.
- Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец не задумается о справедливом и устойчивом мире, – написала фон дер Ляйен.
The EU stands with Ukraine as its people once again suffer at the hands of Russian barbarity.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025
The shocking scenes emerging from Shostka railway station highlight Russia’s reckless and continued willingness to target civilians.
The EU and its global partners must continue… https://t.co/jDVRkhFlzN