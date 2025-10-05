Ученые сделали сенсационное открытие в пустыне Саудовской Аравии 5.10.2025, 14:07

Увиденное вдоль южной окраины пустыни Нефуд потрясло исследователей.

Монументальные наскальные рисунки с изображением верблюдов возрастом 12 тыс. лет служили древними «дорожными знаками» к источникам воды в пустыне.

Как пишет издание Phys, новое открытие подчеркивает первопроходческую роль групп людей, живших во внутренних районах Северной Аравии вскоре после гиперзасушливого периода последнего ледникового максимума, которые ориентировались на восстановление сезонных источников воды и оставили после себя монументальное наследие в виде наскальной живописи.

Международная группа археологов обнаружила более 60 наскальных рисунков, содержащих 176 гравюр, в трех ранее неисследованных районах - Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма - вдоль южной окраины пустыни Нефуд на севере Саудовской Аравии.

На гравюрах, изображающих преимущественно верблюдов, козерогов, непарнокопытных, газелей и туров, изображено 130 фигур в натуральную величину и натуралистичных, некоторые из которых достигают 3 м в длину и более 2 м в высоту.

Гравюры датируются периодом от 12 800 до 11 400 лет назад, когда в регионе после экстремальной засушливости вновь появились сезонные водоемы.

Эти источники воды, подтвержденные анализом отложений, способствовали раннему проникновению человека во внутренние районы пустыни и предоставляли редкие возможности для выживания.

«Эти большие гравюры - не просто наскальные рисунки, они были символами присутствия, доступа и культурной идентичности», - прокомментировала ведущий автор, доктор Мария Гуаньин из Института геоантропологии Общества Макса Планка.

Доктор Сери Шиптон, соруководитель исследования из Института археологии Лондонского университетского колледжа, отметила: «Наскальные рисунки обозначают источники воды и пути перемещения, возможно, символизируя территориальные права и межпоколенческую память».

В отличие от ранее известных мест, где гравюры были скрыты в расщелинах, панели Джебель-Млейха и Джебель-Арнаан были высечены на высоких скалах, некоторые из которых достигали 39 м в высоту, в визуально выгодных местах.

Древним художникам пришлось бы карабкаться и работать на узких уступах, что подчеркивает огромные усилия и значимость изображений. Артефакты, включая каменные наконечники из Эль-Хиама и Хелуана в левантийском стиле, зеленый пигмент и бусины из денталиума, указывают на дальние связи с населением докерамического неолита в регионе Леванта.

Однако масштаб, содержание и расположение арабских гравюр выделяют их.

«Эта уникальная форма символического выражения принадлежит особой культурной идентичности, приспособленной к жизни в сложных засушливых условиях», - добавил доктор Фейсал Аль-Джибрин из Комиссии по культурному наследию Министерства культуры Саудовской Аравии.

