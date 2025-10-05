закрыть
Белорусский ученый рассказал, из какой картошки готовить драники

  • 5.10.2025, 17:21
Сорт есть во многих магазинах.

Лучший сорт для приготовления драников оказался белорусской селекции, об этом в эфире СТВ заявил генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.

«Это наша белорусская селекция. Сорт запущен был в производство в далеком 1996 году. Но до сих пор он занимает одни из самых больших площадей по республике», – рассказал он.

Речь идет, конечно, о картофеле «скарб». Дополнительный плюс: такой сорт дольше всего пролежит в погребе и не испортится.

На лучших способах хранить картофель Вадим Маханько остановился отдельно. Он напомнил, что перед закладкой бульбу надо обязательно просушить.

«Картофель должен пройти лечебный период. В течение двух недель он должен находиться не под солнечным светом – в темном помещении при температуре 15–16°С (не выше) и хорошо продуваемый», – объяснил специалист.

Потом температуру нужно снижать, но постепенно – на полградуса в сутки.

А идеальное место для хранения любой картошки – глубокий, хорошо вентилируемый погреб, не слишком сухой. Температура в нем должна быть от 2 до 4°С.

