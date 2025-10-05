В Беларуси запретили собирать шишки в лесах 2 5.10.2025, 17:33

Подробности.

В Беларуси запретили собирать шишки в лесах без разрешения, пишет телеграм-канал «Беловежская пуща».

Речь идет о сборе шишек пихты белой — редкого реликтового растения первой категории охраны. Шишки этого вечнозеленого растения запрещено собирать без соответствующего разрешения, которое выдается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Поэтому собирать семена пихты белой просто так в лесу нельзя. Дерево занесено в Красную книгу, а единственное естественное место ее произрастания расположено в урочище Тисовик в Беловежской пуще.

Собирать шишки белой пихты в лесу разрешают только для сохранения ее популяции. Это делают специалисты, получающие особое разрешение от Минприроды. В 2025-м такой документ был получен национальным парком «Беловежская пуща».

Семена из собранных шишек затем высеют в лесном питомнике нацпарка, чтобы после сеянцы использовать для сохранения популяции пихты.

Во всех других случаях белорусам нельзя собирать в лесу шишки этого дерева.

