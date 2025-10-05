Китай прекратил поставки высокоточных станков в Россию 4 5.10.2025, 18:09

1,594

Ограничения на поставки высокоточного оборудования совпали с общим снижением товарооборота между странами.

Китай ужесточил экспортные ограничения, что сделало фактически невозможным получение Россией китайских станков с точностью 3-4 микрона. Об этом сообщил владелец компании «Татпромстан» Ильдар Нуриев на форуме по металлообработке и аддитивным технологиям «ТЕМП», передает The Moscow Times.

«КНР ограничила поставки высокотехнологичного оборудования, хотя об этом мало где говорится. Если раньше можно было получить станки с точностью 3-4 микрона, то теперь уже нет. Нужно брать специальную экспортную лицензию», — заявил Нуриев (цитата по «МашТех»). Он также отметил, что даже вывоз уже закупленной техники из Китая начал сопровождаться «неприятными инцидентами».

Предприятие Нуриева специализируется на локализации станочных комплексов на базе китайских технологий, и эти ограничения он расценивает как признак нежелания Пекина развивать партнерство с компаниями из России.

Ограничения на поставки высокоточного оборудования совпали с общим снижением товарооборота между странами. По данным китайской таможенной службы, в августе 2025 года поставки китайских товаров на российский рынок сократились на 16,4% в годовом выражении. Это вдвое превышает показатель июля, когда снижение составляло 8,6%.

В целом за восемь месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами уменьшился почти на 9%, до 1,03 трлн юаней (около $145 млрд). Российский экспорт в КНР снизился на 8,8%, а китайский импорт в РФ — на 8,2%.

Эксперты Института Гайдара отмечают, что Китай сократил закупки практически всех видов российского сырья. За январь–май 2025 года уменьшились поставки нефти на 11%, нефтепродуктов — на 28%, сжиженного природного газа — на 13%, древесины и угля — на 10%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com