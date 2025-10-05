В Грузии возобновились протесты
- 5.10.2025, 19:38
Протестующие перекрыли проспект Руставели.
В Грузии возобновились протесты: тысячи протестующих перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси.
Сначала участники митинга с флагами Грузии, Евросоюза и Украины собрались у здания парламента. Спустя примерно час они вышли на проспект Руставели, перекрыв движение.
Акции протеста начались в Тбилиси в субботу, 4 октября, после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта». Участники митинга призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. В какой-то момент толпа прорвала железную ограду и ворвалась во двор дворца Орбелиани.