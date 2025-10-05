«Барселона» впервые проиграла в чемпионате Испании в текущем сезоне 5.10.2025, 20:07

«Севилья» победила каталонский клуб со счетом 4:1.

«Барселона» уступила «Севилье» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 1:4.

«Севилья» открыла счет на 13-й минуте — забил 36-летний Алексис Санчес, который стал вторым самым возрастным игроком в XXI веке, реализовавшим пенальти в ворота «Барселоны», после 38-летнего футболиста «Леванте» Хосе Луиса Моралеса (23 августа).

На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Исаак Ромеро. Он стал первым игроком с 2004 года, заработавшим пенальти и забившим гол «Барселоне» в одном матче чемпионата.

Гости сократили отставание в компенсированное время первого тайма благодаря Маркусу Рэшфорду, который лидирует в клубе по системе «гол плюс пас» в этом сезоне (3+4 в 10 матчах во всех турнирах).

На 76-й минуте Роберт Левандовский не реализовал пенальти (в третий раз за десять попыток в чемпионате).

На 90-й минуте Хосе Мануэль Кармона вернул хозяевам разницу в два мяча, а Акор Адамс на 96-й довел счет до разгромного.

Для «Барселоны» это первое поражение в этом сезоне Ла Лиги (в предыдущих семи матчах у команды шесть побед, одна ничья) и второе подряд с учетом Лиги чемпионов (1:2 от ПСЖ 1 октября).

Каталонский клуб идет вторым в таблице с отставанием в два очка от лидирующего «Реала», «Севилья поднялась на четвертое место.

