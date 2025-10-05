Глава Пентагона отреагировал на популярный мем об «индексе пиццы» в США 2 5.10.2025, 21:18

1,554

Пит Хегсет

В США активисты отслеживают количество заказов пиццы в ближайших к Пентагону ресторанах.

Глава министерства войны США Пит Хегсет в интервью Fox News отреагировал на популярный мем о росте «индекса пиццы» в ведомстве в период кризисов, сказав, что это он обеспечивает сотрудников провизией.

«Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — рассказал он.

По словам Хегсета, он знает о создании канала в соцсети X, где активисты отслеживают количество заказов пиццы в ближайших к Пентагону ресторанах в вечернее время или в период выходных дней, и делают выводы о кризисах, вынуждающих чиновников и военных задерживаться на работе.

Глава ведомства добавил, что вечерами пятницы сторонники теории наблюдают прирост заказов, однако на самом деле Хегсет специально «ломает эту систему».

