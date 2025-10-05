Во Франции назначен новый кабинет министров 5.10.2025, 22:15

Ключевые перестановки коснулись оборонного и экономического блоков.

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 5 октября утвердил состав правительства Себастьяна Лекорню, назначенного премьер-министром 26 дней назад. Первое заседание кабинета состоится в понедельник.

Ключевые перестановки коснулись оборонного и экономического блоков. Бывший министр экономики Брюно Ле Мэр теперь возглавит Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов. Его пост в Минфине занял Ролан Лескюр, ранее курировавший промышленность. Большинство министров сохранили свои должности: Жеральд Дарманен остался главой Минюста и заявил о планах строительства новых тюрем. Жан-Ноэль Барро продолжит руководить МИД.

По словам окружения Лекорню, премьер потребовал от министров быть «переговорщиками» и искать компромиссы с парламентом, где у правительства нет большинства и где ему угрожает вотум недоверия. Первый приоритет — принятие бюджета до конца года. В команде отмечают, что кабинет сочетает преемственность и обновление: около трети министров не входили в предыдущее правительство.

Оппозиция встретила назначения резкой критикой. Лидер ультраправого «Национального объединения» Жордан Барделла назвал состав «спасательным плотом последних макронистов» и пригрозил вынести правительству вотум недоверия. Слева лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон заявил, что это «кортеж политических призраков из рядов правых», и пообещал, что правительство «не удержится». Его соратник Эрик Кокрель потребовал досрочных президентских выборов, заявив, что Франции навязывают «правительства проигравших».

Это уже третье правительство Франции за последние 13 месяцев. После досрочных парламентских выборов в июне 2024 года сменилось несколько премьер-министров: кабинет Мишеля Барнье продержался меньше трех месяцев, затем в декабре власть перешла к Франсуа Байру, но в сентябре 2025 его правительство не получило доверия Национальной ассамблеи.

