В Польше «замораживают» сроки рассмотрения заявлений на международную защиту

  • 5.10.2025, 22:29
В Польше «замораживают» сроки рассмотрения заявлений на международную защиту

До марта 2026 года.

С 4 сентября 2025 года в Польше вступили в силу изменения в Закон от 12 марта 2022 года «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства». Согласно новой статье 100da, сроки рассмотрения дел о международной защите (подачи на статус беженца или убежища) приостанавливаются до 4 марта 2026 года.

Это означает, что все заявления, которые сейчас находятся на рассмотрении в Управлении по делам иностранцев (UDSC), будут «заморожены» – отсчет времени на их рассмотрение прекращается до начала марта 2026 года, сообщает Partyzanka.

Если же заявитель подает новое заявление после 4 сентября 2025 года, отсчет сроков начнется только после этой даты – через полгода.

Кроме того, до 4 марта 2026 года не применяются нормы, позволявшие подавать жалобы на затягивание процесса или бездействие органа. Также управление не обязано сообщать заявителю, что его дело не рассмотрено в установленный законом срок.

Что это значит для тех, кто ждет решения:

процесс по вашему делу не остановлен, но решение по делу может быть отложено, т.е. отсчет сроков на рассмотрение дела временно «заморожен»;

вы сохраняете законный статус и все права, связанные с подачей заявления;

жалобы на задержку рассмотрения до 4 марта 2026 года не будут иметь юридической силы.

После этой даты Управление по делам иностранцев возобновит рассмотрение дел и продолжит отсчет сроков, которые были «заморожены».

