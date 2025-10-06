Режим увидел себя и испугался
- Александр Роднянский
- 6.10.2025, 9:29
- 4,632
В этом и есть магия настоящего кино.
Две новости заставили меня написать этот пост.
Первая – выдвижение от Франции на Оскар в категории «лучший международный фильм» «Простой случайности» Джафара Панахи.
И вторая – отказ в выдаче прокатного удостоверения этому фильму в России.
Напомню, что фильм этот получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
Ко всеобщему удовлетворению критиков, журналистов, экспертов и кинематографистов. Помню, как все, включая и меня, выдохнули после показа фильма на фестивале – наконец появился победитель.
Сюжет его строится вокруг похищения автомехаником семьи, обратившейся к нему за помощью после дорожной аварии.
Дело в том, что автомеханик узнает в почтенном отце семейства, обратившегося к нему за услугой, человека, который пытал его в иранской тюрьме…
Панахи снял картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки.
И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы совсем недавно – в 2023 году.
Этот фильм сразу причислили к instant classic – вечной классике. И понятно почему – выверенная драматургия, безупречное актерское исполнение, острая релевантность времени, напряженный ритм триллера с неослабевающим саспенсом и элементами юмора, даже абсурда.
В центре фильма – чуть ли не главный этический вопрос всех сегодняшних онлайн-дискуссий.
Вопрос о правомочности борьбы со злом его же методами.
Страшный и, кажется, неразрешимый вопрос.
Панахи – единственный из ныне живущих режиссеров, который собрал полный комплект высших фестивальных наград — Локарно, Венеция, Берлин, Канны. До него это удавалось только моему любимому Микеланджело Антониони.
Здорово, что Франция, благодаря факту копродукции, смогла отправить на Оскар именно этот фильм. Иначе бы он не получил свой шанс – Иран бы никогда не позволил этому случиться.
В прошлом году Германия тоже отправила на Оскар запрещенный в Иране фильм – «Семена священного инжира» Мохаммада Расулофа. И он попал в финальную пятерку номинантов.
Уверен, Американская академия поддержит фильм Панахи. И очень желаю ему победы.
Что же касается запрета на показ в России, то он, как всегда, саморазоблачителен. Режим узнал себя. И испугался. В этом и состоит магия настоящего кино.
Александр Роднянский, Telegram