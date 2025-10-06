закрыть
Режим увидел себя и испугался

  • Александр Роднянский
  • 6.10.2025, 9:29
  • 4,632
Александр Роднянский

В этом и есть магия настоящего кино.

Две новости заставили меня написать этот пост.

Первая – выдвижение от Франции на Оскар в категории «лучший международный фильм» «Простой случайности» Джафара Панахи.

И вторая – отказ в выдаче прокатного удостоверения этому фильму в России.

Напомню, что фильм этот получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Ко всеобщему удовлетворению критиков, журналистов, экспертов и кинематографистов. Помню, как все, включая и меня, выдохнули после показа фильма на фестивале – наконец появился победитель.

Сюжет его строится вокруг похищения автомехаником семьи, обратившейся к нему за помощью после дорожной аварии.

Дело в том, что автомеханик узнает в почтенном отце семейства, обратившегося к нему за услугой, человека, который пытал его в иранской тюрьме…

Панахи снял картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки.

И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы совсем недавно – в 2023 году.

Этот фильм сразу причислили к instant classic – вечной классике. И понятно почему – выверенная драматургия, безупречное актерское исполнение, острая релевантность времени, напряженный ритм триллера с неослабевающим саспенсом и элементами юмора, даже абсурда.

В центре фильма – чуть ли не главный этический вопрос всех сегодняшних онлайн-дискуссий.

Вопрос о правомочности борьбы со злом его же методами.

Страшный и, кажется, неразрешимый вопрос.

Панахи – единственный из ныне живущих режиссеров, который собрал полный комплект высших фестивальных наград — Локарно, Венеция, Берлин, Канны. До него это удавалось только моему любимому Микеланджело Антониони.

Здорово, что Франция, благодаря факту копродукции, смогла отправить на Оскар именно этот фильм. Иначе бы он не получил свой шанс – Иран бы никогда не позволил этому случиться.

В прошлом году Германия тоже отправила на Оскар запрещенный в Иране фильм – «Семена священного инжира» Мохаммада Расулофа. И он попал в финальную пятерку номинантов.

Уверен, Американская академия поддержит фильм Панахи. И очень желаю ему победы.

Что же касается запрета на показ в России, то он, как всегда, саморазоблачителен. Режим узнал себя. И испугался. В этом и состоит магия настоящего кино.

Александр Роднянский, Telegram

