На единственном НПЗ черноморского побережья России вспыхнул пожар
- 6.10.2025, 13:11
Завод в Туапсе оказался под ударом ВСУ.
В ночь на понедельник, 6 октября, на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании «Роснефть», произошел пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание началось в помещении охраны, пострадали два человека, пишет The Moscow Times.
Туапсинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод на черноморском побережье России. Предприятие экспортной направленности располагает установкой первичной переработки нефти АВТ-12 мощностью 12 миллионов тонн в год. Завод не производит товарные автобензины и низкосернистое дизельное топливо для внутреннего рынка, однако выпускает нафту, мазут, вакуумный газойль и дизтопливо с содержанием серы 0,7%.
Это не первая атака дронов на объект. 17 мая Туапсинский НПЗ уже останавливал работу из-за пожара, вызванного ударом БПЛА. Тогда была повреждена секция ректификации пропан-бутановой фракции, но основные атмосферная и вакуумная колонны не пострадали. Переработка нефти на предприятии возобновилась только 1 июля.
Ранее, 14 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о возгорании резервуара с нефтепродуктами на территории завода также после атаки беспилотников. Пожар тогда удалось полностью ликвидировать к 17 марта.