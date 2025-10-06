На единственном НПЗ черноморского побережья России вспыхнул пожар 6.10.2025, 13:11

Завод в Туапсе оказался под ударом ВСУ.

В ночь на понедельник, 6 октября, на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании «Роснефть», произошел пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание началось в помещении охраны, пострадали два человека, пишет The Moscow Times.

Туапсинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод на черноморском побережье России. Предприятие экспортной направленности располагает установкой первичной переработки нефти АВТ-12 мощностью 12 миллионов тонн в год. Завод не производит товарные автобензины и низкосернистое дизельное топливо для внутреннего рынка, однако выпускает нафту, мазут, вакуумный газойль и дизтопливо с содержанием серы 0,7%.

Это не первая атака дронов на объект. 17 мая Туапсинский НПЗ уже останавливал работу из-за пожара, вызванного ударом БПЛА. Тогда была повреждена секция ректификации пропан-бутановой фракции, но основные атмосферная и вакуумная колонны не пострадали. Переработка нефти на предприятии возобновилась только 1 июля.

Ранее, 14 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о возгорании резервуара с нефтепродуктами на территории завода также после атаки беспилотников. Пожар тогда удалось полностью ликвидировать к 17 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com