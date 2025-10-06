Представлен самый маленький пикап Toyota 6.10.2025, 16:31

1,244

Toyota Hilux Champ Super SWB достигает всего 4,5 метра в длину.

Новый Toyota Hilux Champ Super SWB презентовали в Таиланде и там пикап уже поступает в продажу по цене от 615 000 бат ($19 000), то есть он доступнее Duster. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Фото: Toyota

Фото: Toyota

Аббревиатура SWB расшифровывается как Short Wheelbase («короткая колесная база»). Именно колесную базу Toyota Hilux Champ сократили сразу на 450 мм — до 2580 мм. Длина уменьшилась до 4520 мм.

Рубленый дизайн Toyota Hilux Champ почти не претерпел изменений, лишь на дверях появились черные защитные накладки. Пикап имеет грузовую платформу длиной 1867 мм.

Салон Toyota Hilux Champ получил черно-оранжевую отделку. Комплектация бюджетной модели включает кондиционер, электроприводы зеркал и стеклоподъемников.

Фото: Toyota

Дешевый пикап Toyota Hilux Champ Super SWB оснащен экономичным 2,4-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП и доступен только с задним приводом. Компактные размеры сделали автомобиль более маневренным — уменьшили его диаметр разворота до 9,4 м.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com