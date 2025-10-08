закрыть
В Эквадоре протестующие напали на кортеж президента

  • 8.10.2025, 9:53
В Эквадоре протестующие напали на кортеж президента

На автомобилях обнаружили следы от пуль.

В Эквадоре протестующие забросали камнями кортеж президента Даниэля Нобоа во время поездки в провинцию Каньяр, где он собирался представить ряд инфраструктурных проектов.

Группа из более чем 500 человек окружила кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа и забросала его камнями.

Администрация президента опубликовала фото машин, подвергшихся нападению, а также видео, снятое из одного из автомобилей во время инцидента. Там пообещали привлечь к ответственности виновных «за терроризм и покушение на убийство».

По словам министра окружающей среды Эквадора Инес Мансано, Нобоа направлялся на открытие водоочистной станции в Коньяре, когда его кортеж окружили протестующие.

«Пришли около 500 человек и бросали в него камни, а на машине президента, очевидно, есть следы от пуль», – цитирует чиновницу France24 со ссылкой на AFP.

Президентская администрация, не называя цифр, сообщила, что все задержанные по делу о нападении будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и покушении на убийство.

Госсекретарь страны сообщил, что были арестованы пять человек.

«Это важнейшие 24 часа с момента покушения на жизнь президента. Это не останется безнаказанным (...), мы этого не допустим. Эквадор говорит «да» миру и труду», – сказал он.

Это уже не первое нападение на Нобоа за последний месяц: в конце сентября его кортеж уже забрасывали камнями. Акции протеста против сына одного из богатейших людей страны – экспортера бананов Альваро Нобоа – усилились с сентября после того, как власти отказались от субсидирования дизельного топлива в стране, чтобы сократить госрасходы. Правительство обвиняет картели, борющиеся за контроль над маршрутами торговли кокаином, в том, что они стоят за беспорядками.

37-летний Даниэль Нобоа находится на посту президента Эквадора с октября 2023 года, в апреле 2025 года его переизбрали на второй срок.

