Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США 9.10.2025, 7:40

Все заложники будут освобождены.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана Соединенных Штатов.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана», - сказано в посте.

По словам президента США, это значит, что все заложники уже совсем скоро будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и мирному миру».

«Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью», - написал Трамп.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари подтвердил информацию президента США, однако добавил, что подробности сделки по Газе будут объявлены позже.

«Посредники объявили, что сегодня вечером было достигнуто соглашение по всем положениям и механизмам реализации первой фазы соглашения о прекращении огня в Газе, что приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также поступлению гуманитарной помощи», - сообщил он в Х.

Тем временем в СМИ есть информация, что мирная сделка (видимо, полноценная) будет подписана уже сегодня 9 октября в Египте. Причем некоторые издания указывают, что это случится в 12:00 по местному времени.

The Times of Israel пишет, что исходя из слов двух источников, ХАМАС освободит всех живых заложников в субботу.

Также после поста Трампа выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и заявил, что «с Божьей помощью мы вернем их всех домой».

Обновлено

ХАМАС подтвердил достижение сделки и отметил, что высоко ценит усилия «братских посредников» в Катаре, Египте и Турции, а также усилия президента США Дональда Трампа.

«Мы объявляем о достижении соглашения, которое подразумевает прекращение войны в секторе Газа, вывод оккупационных войск, поставку гуманитарной помощи и обмен пленными», - цитирует группировку издание Al Mayadeen.

Также по данным этого СМИ, Трамп гарантирует прекращение войны и первоначально вывод 70% израильских войск из Сектора Газа, после чего последует полный вывод.

Обновлено

Неназванный чиновник США в комментарии Axios заявил, что война в Газе завершена.

«Война в Газе окончена. Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильский кабинет министров одобрит сделку. Ожидается, что освобождение произойдет к понедельнику», - сказал американский чиновник.

Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что сегодня «созовет правительство, чтобы одобрил соглашение и вернуть всех наших драгоценных похищенных людей домой».

Axios пишет, что как считается, 20 из 48 израильских заложников, похищенных ХАМАС, все еще живы. Израиль в свою очередь согласился освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, и 1700 палестинцев, задержанных Армией обороны Израиля в Секторе Газа с 7 октября.

Обновлено

Трамп в интервью Fox News уточнил, что обмен заложниками, вероятно, состоится в понедельник 13 октября.

Также он сказал, что страны Ближнего Востока помогут в восстановлении Газы, однако не уточнил, каким именно страны.

«Мы считаем, что Газа станет гораздо более безопасным местом, и она будет восстанавливаться, и другие страны региона будут помогать ей в восстановлении, потому что у них огромные богатства, и они хотят, чтобы это произошло. Мы будем помогать им добиться успеха и поддерживать мир», - заявил президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com