9 октября 2025, четверг, 13:23
Rzeczpospolita: Польша в любой момент может закрыть границу с Беларусью

  • 9.10.2025, 12:16
  • 5,290
Варшава ставит перед Минском конкретные условия.

Граница Польши с Беларусью открыта условно и может быть закрыта в любой момент, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники среди польских чиновников. Есть и вариант, при котором могут открыться другие пограничные переходы.

По данным источников издания, польско-белорусская граница была открыта условно и в любой момент может быть вновь закрыта. Обращается внимание и на сообщение посольства Польши в Минске, которое еще 26 сентября обратилось к гражданам Польши, находящимся на территории Беларуси, с просьбой немедленно уезжать.

Собеседники издания напомнили уже известные требования Польши к Беларуси, которые связаны с ситуацией на границе. Это освобождение политзаключенного Анджея Почобута (после приговора ему был закрыт пункт пропуска «Бобровники»), сотрудничество в расследовании убийства на границе польского солдата Матеуша Ситека, а также прекращение миграционного кризиса.

«Белорусы знают список наших приоритетов, но, к сожалению, ни в одной из этих областей до сих пор не произошло прогресса», – рассказал источник в правительстве.

