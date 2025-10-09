Rzeczpospolita: Польша в любой момент может закрыть границу с Беларусью

Rzeczpospolita: Польша в любой момент может закрыть границу с Беларусью4
Варшава ставит перед Минском конкретные условия.
Граница Польши с Беларусью открыта условно и может быть закрыта в любой момент, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники среди польских чиновников. Есть и вариант, при котором могут открыться другие пограничные переходы.
По данным источников издания, польско-белорусская граница была открыта условно и в любой момент может быть вновь закрыта. Обращается внимание и на сообщение посольства Польши в Минске, которое еще 26 сентября обратилось к гражданам Польши, находящимся на территории Беларуси, с просьбой немедленно уезжать.
Собеседники издания напомнили уже известные требования Польши к Беларуси, которые связаны с ситуацией на границе. Это освобождение политзаключенного Анджея Почобута (после приговора ему был закрыт пункт пропуска «Бобровники»), сотрудничество в расследовании убийства на границе польского солдата Матеуша Ситека, а также прекращение миграционного кризиса.
«Белорусы знают список наших приоритетов, но, к сожалению, ни в одной из этих областей до сих пор не произошло прогресса», – рассказал источник в правительстве.