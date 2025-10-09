Китай забыл важный урок 1 9.10.2025, 13:10

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Пекину пора пересмотреть свое отношение к войне в Украине.

В начале сентября мир отмечал 80-летие победы над Японией во Второй мировой войне. Пекин устроил военный парад, демонстрируя истребители-невидимки, гиперзвуковые ракеты и подводные дроны, а также принимал лидеров вроде Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако, как отмечают в Тайбэе, Китай переписывает историю, стирая заслуги Китайской Республики, которая в годы войны фактически сокрушила японскую агрессию, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Тайваня Лай Циндэ подчеркнул: «Тайвань не отмечает мир демонстрацией оружия». США также протестовали против искажения роли союзников в войне.

Опыт Китая учит ценности правды, смелости обычных людей и важности международной системы, основанной на законе, а не на силе. Эти уроки актуальны и сегодня. Российское вторжение в Украину повторяет сценарий японской агрессии в Маньчжурии 1931 года — притворный повод для захвата территорий и создание марионеточных республик.

Китай стратегически отступал, чтобы выиграть время, мобилизовать силы и вернуть территории, при этом ключевую роль играла поддержка международных союзников. Аналогично, Украине важно сохранять свои земли и суверенитет, а внешняя поддержка критична для долгосрочного успеха.

После войны Китай стал одним из основателей ООН, участвуя в формировании устава и Всеобщей декларации прав человека. Китайский взгляд на международные отношения, основанный на опыте войны и культурных традициях, помогал формировать мультикультурные принципы, которые остаются актуальными по сей день.

Сегодняшняя поддержка Пекином военной машины России противоречит этим урокам. Любая помощь агрессору подрывает Устав ООН и международную систему, созданную для защиты суверенитета и прав человека. Эксперты призывают Китай вспомнить исторический опыт народа и первой республики, пересмотрев отношение к войне в Украине и поддержке Москвы.

