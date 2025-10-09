В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера 9.10.2025, 22:06

Теракт готовили трое молодых людей.

В Бельгии задержаны трое молодых людей по подозрению в планировании террористической атаки с использованием взрывчатки, установленной на дроны, передает AFP.

«Некоторые элементы указывают на то, что подозреваемые намеревались совершить террористическую атаку, вдохновленную джихадизмом, против политических деятелей», — заявила федеральный прокурор Анн Франсен.

Мишенью был в том числе премьер-министр Барт Де Вевер, сообщил вице-премьер Максим Прево, передает De Standaard. В Х политик сообщил, что известие о подготовке атаки шокирует и выразил поддержку Де Веверу.

Были задержаны три человека 2001, 2002 и 2007 годов рождения. Первого позднее отпустили. De Standaard пишет, что среди оставшихся под стражей есть человек чеченского происхождения.

Задержания прошли в Антверпене. Во время обысков правоохранители нашли «самодельное устройство — потенциально взрывчатое, но еще не готовое к применению, а также сумку с металлическими шариками», сообщила Франсен, и 3D-принтер, «который, как предполагается, предназначался для изготовления компонентов для совершения атаки», в частности дрона, указала прокурор.

