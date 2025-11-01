Эксперт: Путин потерял ощущение реальности 1.11.2025, 11:32

1,424

Олег Белоколос

Вашингтон отказался от переговоров с Кремлем после «людоедских требований» Кремля.

Встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, как пишет Financinal Times, была отменена после того, как Москва выдвинула «жесткие требования» по Украине. Позиция Кремля оказалась неприемлемой для Вашингтона, и это стало причиной резкой смены курса Трампа.

Почему Путин снова пытается навязать Трампу невыполнимые условия окончания войны?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Сложно говорить о выполнимых и невыполнимых условиях. Дело в том, что есть позиция Киева. Здесь Вашингтон имеет желание приостановить активные боевые действия на каком-то этапе. Но для Кремля это, как они считают, неприемлемо. И тянут время. Мы должны понимать, что анализ всех заявлений, которые высказывали официальные и неофициальные лица, эксперты, считающиеся близкими к Кремлю, показывает: они имеют совершенно откровенно людоедский характер — речь идет об оккупации Украины, уничтожении независимой страны как таковой. И опровержений этому нигде не слышно.

Мы можем судить, что все эти заявления, когда вроде как Москва говорит о каком-то мире, — это дипломатическое прикрытие продолжения агрессии.

Мы видим, что военный бюджет уже увеличивается, принимаются меры в плане мобилизации. Эта спираль войны, которую закрутил диктатор Путин, набирает обороты. Он выглядит сумасшедшим по своим заявлениям. По-моему, он потерял ощущение реальности — это тоже надо учитывать. Человек находится в каком-то своем вакууме. Что там ему докладывают — совершенно непонятно, но некоторые заявления звучат очень странно, мягко говоря. И все в Кремле, естественно, приспосабливаются к его видению. Никто не может себе позволить выступить даже с какими-то нюансами. Поэтому я вижу причину только в этом.

— Насколько решителен Трамп после отмены саммита в Будапеште? Можно ли ожидать от него более жестких шагов против России?

— Я думаю, что такие шаги Трампа последуют. Общественное мнение в Соединенных Штатах на стороне Украины, Конгресс — также, существует консенсус относительно того, что Россия ведет себя совершенно безумно. Есть даже позиция группы конгрессменов и представителей влиятельных конфессий— евангелистов. Я недавно читал информацию, что они вообще возмущены военными преступлениями, в частности тем, что были украдены украинские дети.

Они совершенно справедливо считают это военным преступлением, и более того — уже прямо заявляют, что условием любого подхода к мирным переговорам должно быть возвращение этих детей в Украину.

То есть Трамп не может действовать вне общественного мнения. Любой американский президент, какой бы он ни был, не может не прислушиваться к тому, что звучит во всех СМИ, в том числе и в тех, которые поддерживают его политику по другим направлениям. Поэтому, очевидно, я не исключаю — возможно, даже склонен ожидать — каких-то более жестких шагов.

— Что еще Трамп может предпринять, чтобы приблизить окончание войны? Возможны ли новые санкции или усиление поддержки Украины?

—Недавно официальный представитель Вашингтона, из администрации, сказал, что кроме санкций у США есть еще какие-то варианты. Он не уточнил специально, какие именно, чтобы, естественно, держать Москву в неведении. Но я уверен, что несколько вариантов находятся в разработке. И, думаю, что одними лишь санкциями вряд ли можно принудить Путина к миру.

Рассматриваются дополнительные варианты — возможно, проведение переговоров, о чем недавно шла речь во время дискуссии Трампа и китайского лидера, а также контакты с другими странами, активно взаимодействующими с Россией в торговле. Я не исключаю и других вариантов, в том числе военно-технического характера.

