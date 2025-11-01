закрыть
Эксперт: Скоро могут быть хорошие новости из Крыма

  • 1.11.2025, 19:15
  • 2,034
Эксперт: Скоро могут быть хорошие новости из Крыма

Оккупанты теряют контроль над полуостровом.

Россияне пытаются усилить оборону Крыма, закрывая движение через мост и устанавливая новые заграждения. Украинская разведка отслеживает ситуацию на полуострове и готовится к новым ударам по оккупационной инфраструктуре.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «24 Канала» отметил, что в ближайшее время могут быть положительные новости из Крыма. Он намекнул, что враг теряет контроль, несмотря на попытки стабилизировать ситуацию на полуострове.

Что происходит в Крыму?

Россияне пытаются укрепить оборону полуострова, в частности закрывают движение через Крымский мост и устанавливают дополнительные заграждения. Украинская разведка внимательно следит за ситуацией на всех направлениях, фиксируя изменения в работе оккупантов и их попытки патрулировать акваторию Севастополя. Часть информации, по словам Сергея Братчука, используют для планирования будущих ударов.

- Мы полностью отслеживаем ситуацию по всем локациям. Информацию всю предоставить не могу, потому что она используется не только для разведки, но и для нанесения соответствующих ударов, – пояснил представитель Украинской добровольческой армии.

Российские войска пытаются успокоить местное население, создавая видимость стабильности. На некоторое время им удалось восстановить поставки топлива и горюче-смазочных материалов, однако жители Крыма все равно накапливают запасы в собственных гаражах, что приводит к взрывам и пожарам.

- Работа по Крыму продолжается. Думаю, что новости с полуострова в ближайшее время будут довольно интересными и положительными для нас, – подытожил Сергей Братчук.

Несмотря на попытки оккупантов укрепить оборону и контролировать ситуацию, их действия не меняют общей тенденции. Украинские силы сохраняют инициативу, а операции на полуострове остаются одним из главных направлений давления на врага.

