Евгений Афнагель: В книге «Беларусь Натальи Радиной» много фактов, которые пытаются скрыть 10.11.2025, 11:18

Правда о настоящих героях белорусского сопротивления.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Евгений Афнагель в «Фейсбуке» прокомментировал выход новой книги американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатуры». Евгений Афнагель называет ее «энциклопедией новейшей истории Беларуси»:

— Книга «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора» была первой, которую прочитал после освобождения и, наверное, первой, в которой подробно и последовательно описаны важнейшие события новейшей истории страны. Распад СССР, первые годы независимости, формирование диктатуры, уничтожение независимых СМИ, политические убийства, уголовные дела, политзаключенные. И, конечно, самые яркие страницы белорусского сопротивления — уличные протесты, «Зубр», Площади 2001 и 2006 годов, президентская кампания 2010 года.

Часть книги посвящена 2020 году, важнейшую часть в подготовке которого играли ее герои — Наталья Радина, Дмитрий Бондаренко, Николай Статкевич, Андрей Санников, Павел Северинец, Сергей Тихановский, Андрей Шарендо, Полина Шарендо-Панасюк, Дмитрий Козлов, Андрей Войнич, Максим Винярский. Люди, которые говорили о возможности революции задолго до выхода сотен тысяч белорусов на улицы и делали все возможное, чтобы она произошла. Не забыты и те, кто «сливал» протесты, в первую очередь штаб Светланы Тихановской, различные координационные советы и переходные кабинеты. Призывы не выходить на улицы, не вводить санкции, заигрывания с Россией, сотрудничество с КГБ, отказ от решительных действий и многое другое — в хронологической последовательности, с фактами и доказательствами, о которых почему-то некоторые стараются скрыть после 2020 года.

Но, в первую очередь, это книга не о подлости и трусости, а о смелости и героизме белорусов, бросивших вызов диктатору и своими действиями доказавших, что мы — европейская нация. О самых ярких страницах нашей истории. О вере и надежде. О свободной Беларуси.

Автор книги — Юрий Фельштинский, доктор исторических наук и философии. Но также ее авторы — и Наталья, и все мы — те, кто писал историю Беларуси на улицах и площадях, в тюрьмах, в вынужденной эмиграции и даже на страницах «Фейсбука».

Нам ее и дописывать, ведь после последних страниц остается стойкое чувство недосказанности. В этой энциклопедии новейшей истории Беларуси не хватает финальной главы — об освобождении от диктатуры и от оккупации. Мы ее обязательно напишем — тоже все вместе.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:

Через сайт издательства «ISIA Media».

На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.

