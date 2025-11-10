Российская пара ввязалась в драку с украинками на концерте Лободы в Кишиневе 2 10.11.2025, 13:21

1,258

Светлана Лобода

Россияне хвастались своим гражданством.

Во время концерта украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе, Молдова, произошла громкая стычка с участием пары из РФ и нескольких украинок. Выступление артистки состоялось 8 ноября, пишет «Обозреватель».

Видео с дракой быстро разлетелось в TikTok. На кадрах видно, как женщина бьет светловолосую девушку по голове, после чего другие зрители вмешиваются и оттягивают нападающую за волосы.

Рядом с ней агрессивно вел себя мужчина в белой рубашке, который также вступил в конфликт. Впоследствии выяснилось, что эта пара — граждане России.

Одна из пострадавших, которую ударила россиянка, объяснила ситуацию так: «Мужчина со всеми конфликтовал. Его кто-то сзади ударил, он подумал, что это моя подруга, которая стояла рядом, и ударил её. Я достала телефон, чтобы иметь какие-то доказательства, взяла его за “шкурку” и сказала выходить оттуда или — в полицию. За это получила от его “женщины” по лицу».

Автор видео также описала ход событий: «Люди приходили специально раньше, чтобы стать ближе к сцене. Кто рядом стоял, то старались друг другу не мешать. Потом эта парочка начала громко конфликтовать между собой, и он толкнул мою подругу. Мы попросили отойти».

Девушка добавила, что мужчина хвастался своим российским гражданством и заявил, что «украинцы должны слушать концерт у себя в стране». По её словам, конфликт закончился тем, что пару нападавших вывела охрана.

