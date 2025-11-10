закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская пара ввязалась в драку с украинками на концерте Лободы в Кишиневе

2
  • 10.11.2025, 13:21
  • 1,258
Российская пара ввязалась в драку с украинками на концерте Лободы в Кишиневе
Светлана Лобода

Россияне хвастались своим гражданством.

Во время концерта украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе, Молдова, произошла громкая стычка с участием пары из РФ и нескольких украинок. Выступление артистки состоялось 8 ноября, пишет «Обозреватель».

Видео с дракой быстро разлетелось в TikTok. На кадрах видно, как женщина бьет светловолосую девушку по голове, после чего другие зрители вмешиваются и оттягивают нападающую за волосы.

Рядом с ней агрессивно вел себя мужчина в белой рубашке, который также вступил в конфликт. Впоследствии выяснилось, что эта пара — граждане России.

Одна из пострадавших, которую ударила россиянка, объяснила ситуацию так: «Мужчина со всеми конфликтовал. Его кто-то сзади ударил, он подумал, что это моя подруга, которая стояла рядом, и ударил её. Я достала телефон, чтобы иметь какие-то доказательства, взяла его за “шкурку” и сказала выходить оттуда или — в полицию. За это получила от его “женщины” по лицу».

Автор видео также описала ход событий: «Люди приходили специально раньше, чтобы стать ближе к сцене. Кто рядом стоял, то старались друг другу не мешать. Потом эта парочка начала громко конфликтовать между собой, и он толкнул мою подругу. Мы попросили отойти».

Девушка добавила, что мужчина хвастался своим российским гражданством и заявил, что «украинцы должны слушать концерт у себя в стране». По её словам, конфликт закончился тем, что пару нападавших вывела охрана.

@yulia_glvn Концерт Лободи в Кишиневі пройшов незабутньо 🙌🏻#концерт #кишеневмолдова #лобода #лободакишинев @Настюшаа🎀💍 @darling.katee ♬ оригинальный звук - Yulia_glvn

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов