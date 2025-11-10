Поток туристов из Китая в Россию обвалился 3 10.11.2025, 15:24

1,018

Из-за атак дронов и отключений интернета.

На фоне регулярных налетов дронов ВСУ на российские регионы и периодических коллапсов на ж/д путях и в гражданской авиации, а также отключений интернета поток китайских туристов в РФ в третьем квартале 2025 года обвалился на 13,3%. С июля по сентябрь, в пик турсезона, гости из КНР посетили Россию более 372,8 тыс. раз, следует из данных статистики погранслужбы ФСБ, которые приводит Ассоциация туроператоров (АТОР), сообщает The Moscow Times.

Граждане Китая обеспечили более половины визитов в страну с целью туризма в третьем квартале. Всего таковых было почти 656 тыс., и это падение на 6,3% год к году, свидетельствуют данные ФСБ. При этом общее сокращение въезда в РФ (то есть не только с туристическими целями) с июля по сентябрь составило 12,1% — до 4,4 млн человек. При этом упал и общий поток китайских туристов с начала 2025 года — на 5,6% (почти 691 тыс. визитов за десять месяцев).

«Официальные данные подтвердили прогнозы туроператоров: из-за периодического закрытия аэропортов, которое в начале летнего сезона привело к масштабному сбою полетных программ, укрепления рубля, блокировки роуминга и других причин иностранцы стали реже приезжать в Россию», — констатируют в АТОР.

Помимо Китая в третьем квартале сократился туризм в РФ и из Ирана — сразу на 47,2% (до 16,6 тыс. визитов), из ОАЭ — на 10,3% (до 21,5 тыс.), Казахстана — на 10,1% (до 8,3 тыс.) и Германии — на 2,9% (до 27,4 тыс.). При этом в части случаев, отмечает АТОР, речь идет не об экскурсантах, а о людях, совершавших деловые или личные поездки к родственникам и указывающие формальной целью туризм.

Некоторые страны, напротив, нарастили турпоток в Россию, что, однако, почти не сказалось на общих цифрах, отметили в АТОР. С июля по сентябрь, согласно данным ФСБ, число туристов из Омана выросло на 118,2% (до почти 8,9 тыс. визитов), из Туркменистана — на 68,2% (до 24,1 тыс.), из Индии — на 59% (до 11,9 тыс.).

В российских регионах с весны стали массово отключать мобильный интернет под предлогом обеспечения безопасности. Это чаще всего случается во время налета украинских дронов. Ежедневно интернет-шатдауны регистрируется более чем в 50 регионах России, следует из данных проекта «На связи». Кроме того, в августе власти заблокировали видео- и голосовые звонки в WhatsApp и Telegram.

В начале октября в России начали отключать мобильный интернет на иностранных сим-картах, включая eSIM. Это затронуло всех операторов, в том числе из стран СНГ, сообщали в профильных чатах в мессенджерах. Причина ограничений — «период охлаждения», который власти РФ планировали ввести для зарубежных симках в целях безопасности, поскольку они могут использоваться для дистанционного управления боевыми дронами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com