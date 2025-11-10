закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 16:05
«Спасибо Илону!»

  • 10.11.2025, 15:30
  • 1,878
«Спасибо Илону!»

Белорусы показали, как перевозят картошку в Tesla.

В социальных сетях завирусилось фото Tesla, загруженной мешками с картошкой. Пост моментально нашел отклик у сотен пользователей, которые в комментариях поделились своими шутками и наблюдениями о главном белорусском тренде осени, пишет Smartpress.by.

Главный герой – бульба

Обсуждение развернулось вокруг вместительности электромобиля и, конечно, главного белорусского продукта.

«Сколько влезло, если не секрет?» – поинтересовался один из пользователей. «Пару мешков по виду», – лаконично ответил автор поста, вызвав новую волну комментариев.

«Бульбавоз», – кратко окрестил автомобиль другой комментатор. «Ооо, скооолько крахмала», – восхитилась третья.

А кто-то усомнился, что на фото белорусские реалии, ведь наши возят бульбу в мешках.

Народный хит-парад моделей

Пользователи живо начали сравнивать Tesla с другими автомобилями, которые давно стали народными любимцами в Беларуси.

«Нужно сравнить Тэслу с Passat B3 и только потом делать выводы», – предложил один из комментаторов.

«Самое главное не показали. Сколько ведер еще в передний багажник влазит», – добавил другой, намекая на «frunk» (передний багажник) электромобиля.

А один пользователь и вовсе выдал народную мудрость: «Как говорят знающие, если и брать теслу, то только дизельную и на механике».

Впрочем нашлись и те, кто раскритиковал перевозку картошки в Tesla.

Технологии и народный юмор

Не обошлось без шуток о самих электрокарах и их «необычном» применении.

«Капот открыт, сломалась?» – поинтересовался третий, увидев открытый багажник.

Философия и жизненные ценности

Некоторые комментарии затронули более глубокие, почти философские темы белорусского быта.

«Когда автомобиль дороже дома, в котором живешь», – иронично заметил один из комментаторов.

«Классические три вопроса у белоруса при покупке автомобиля»:

Как показало это обсуждение, белорусский народный характер и чувство юмора неподвластны времени и технологиям. Даже самый продвинутый электрокар в наших широтах быстро находит свое истинное призвание – стать надежным помощником в уборочной страде.

